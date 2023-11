Het gebeurt regelmatig dat personeel de ene ontwikkelaar inruilt voor een ander. De nieuwste overstap betreft de narrative director van Gears of War, Bonnie Jean Mah. Mah verlaat Microsoft Studios en gaat bij de concurrent werken.

De narrative director gaat namelijk aan de slag bij Santa Monica Studio, een first-party ontwikkelaar van Sony Interactive Entertainment. Daar zal ze als narrative director aan het werk gaan voor een nog onaangekondigd project.

Waar Santa Monica Studio op het ogenblik aan werkt is nog niet bekend. Er doen wel geruchten de ronde dat de ontwikkelaar bezig is met een uitbreiding voor God of War en deze extra content voor God of War: Ragnarok zou voor het einde van dit jaar aangekondigd moeten worden.