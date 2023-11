Capcom zal morgen meer van Dragon’s Dogma 2 gaan laten zien die naar verluidt in maart 2024 verschijnt. Dit zou dan één van de eerstvolgende grote releases van de Japanse uitgever zijn, maar mogelijk zit er meer in de pijplijn voor 2024.

De bekende leaker Dusk Golem meldt namelijk dat Capcom nog voor het einde van het jaar een grote game zal aankondigen. Deze game zou nadien ergens in 2024 moeten verschijnen en het betreft hier niet een nieuwe Resident Evil-game.

Hoewel er wel een nieuwe Resident Evil in ontwikkeling zou zijn, zou die game pas in 2025 moeten verschijnen. Althans, dat is wat geruchten aangeven. Wat die grote, nieuwe game dan is, is afwachten, al is de kans zeer groot dat het de volgende Monster Hunter betreft.

Volgend jaar bestaat de franchise ook precies 20 jaar en na het immense succes van Monster Hunter: World begint het zo stilaan tijd te worden dat er een nieuw deel volgt. Wellicht dat we tijdens The Game Awards eind volgende week meer te horen krijgen.