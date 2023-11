The Last of Us: Part II Remastered zal een aantal vroege versies van levels bevatten die niet zijn gebruikt in het origineel. In het tweede seizoen van de tv-serie kan je een aantal verwijzingen verwachten naar deze ‘verloren levels’, die je zelf kunt verkennen in de remaster.

Naughty Dog’s Neil Druckmann heeft tegenover Entertainment Weekly laten weten dat er in ieder geval één element van de ‘lost levels’ zal worden gebruikt voor het tweede seizoen van de The Last of Us tv-serie. Dit kunnen er dus meer worden.

“As a tease, I will say there is at least one element from a cut level that is planned [for] the show,” Druckmann says. “I say that with the caveat that we haven’t started filming the show yet and all things are subject to change based on what we ultimately feel will be best for the show.”

Druckmann legt ook nog even uit wat gamers kunnen verwachten van de ‘lost levels’ in The Last of Us: Part II Remastered. Het zijn dus vroege versies van drie ongebruikte levels. Deze zijn dus niet helemaal uitgebouwd, maar er zullen wel een aantal interactieve elementen zijn. Het geheel zal voorzien zijn van commentaar van de ontwikkelaar om duidelijk te maken wat de visie was voor deze levels.