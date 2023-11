Volgens de Zuid-Koreaanse outlet GameChosun heeft Stellar Blade ontwikkelaar Shift Up een overeenkomst met Sony Interactive Entertainment gesloten om een second-party studio te worden/zijn van het bedrijf. Eerder waren de twee bedrijven al overeengekomen om Stellar Blade, dat werd aangekondigd als Project Eve, exclusief uit te brengen op de PlayStation 5.

Voor degenen die niet weten wat een second-party studio is, dat is een studio die niet het bezit is van een platformhouder, maar wel exclusief games uitbrengt op diens platform. Denk aan bijvoorbeeld Insomniac Games voordat de ontwikkelaar eigendom werd van Sony, al hebben ze ook een exclusief uitstapje gemaakt met Sunset Overdrive.

Stellar Blade zou dit jaar uit moeten komen, maar het begint erop te lijken dat het spel uitgesteld zal worden en pas op een latere datum beschikbaar zal zijn. Volgens GameChosun zal er meer informatie bekend worden gemaakt op een later moment.