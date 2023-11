Dan Houser – medeoprichter van Rockstar Games – liet begin 2020 weten dat hij zou stoppen bij de populaire ontwikkelaar. Dit jaar werd bekend dat Houser een nieuwe studio had opgericht, genaamd Absurd Ventures. Hij heeft nu versterking gekregen van twee van zijn oude medewerkers.

Lazlow Jones en Michael Unsworth werken nu voor Absurd Ventures. Het meest in het oog springende werk van Jones bij Rockstar was dat hij producer was van de dialogen van de diverse Grand Theft Auto-personages. Nu heeft hij Houser geholpen met het opzetten van de nieuwe studio en is onderdeel van het management geworden.

Unsworth was als schrijver werkzaam bij Rockstar. Zo was hij medeverantwoordelijk voor het verhaal van de twee Red Dead Redemption-games. Bij Absurd Ventures zal Unsworth de rol van head of story en creative management gaan vertolken.