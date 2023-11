Voor vele jaren lang was Ash Ketchum toch wel hét hoofdpersonage in het Pokémon universum, maar daar kwam enige tijd geleden verandering in. De jonge Pokémon trainer wist eindelijk zijn droom als Pokémon Master te verwezenlijken en nu is het tijd voor een nieuw avontuur. Pokémon Horizons is dit avontuur dat eerder dit jaar al in Japan verscheen en in december in het Verenigd Koninkrijk via de BBC zal lanceren.

Wie met smart zit te wachten om deze show te kijken, moet tot februari wachten. Op 23 februari zal het avontuur op Netflix te bewonderen zijn, wat samenvalt met Pokémon Day. In dit avontuur zien we twee hoofdpersonages genaamd Liko en Roy die samen met hun Pokémon Sprigatito en Fuecoco op pad gaan in de Paldea regio. Deze regio is dezelfde setting als in de Pokémon Scarlet & Violet games.

Hieronder kan je alvast de eerste 11 minuten van de eerste episode kijken als je niet langer kunt wachten.

https://youtu.be/uKd6no_njyk?si=dB-_TqbYxxqcimLf