De relatief jonge studio Absurd Ventures van Dan Houser, de mede-oprichter van Rockstar Games, is de laatste dagen opeens veel in het nieuws. Zo doken er geregistreerde handelsmerken op en ook bleken wat bekende namen te zijn overgestapt naar het bedrijf.

Nu heeft de studio ook bekendgemaakt waar ze mee bezig zijn en dit cirkelt weer terug naar de genoemde handelsmerken. Vooralsnog betreffen het geen games:

American Caper – Een graphic novel waarin het draait om twee Amerikaanse families die beschadigd raken in een wereld vol met corruptie en criminaliteit.

– Een graphic novel waarin het draait om twee Amerikaanse families die beschadigd raken in een wereld vol met corruptie en criminaliteit. A Better Paradise – Een audio fictie serie, die bestaat uit 12 episodes. Een existentiële spanningsthriller die zich afspeelt in de nabije toekomst.

Beide projecten zouden in 2024 gelanceerd moeten worden, maar verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. Wel weten we van Absurd Ventures dat ze in verschillende mediavormen nieuwe universa willen maken en verhalen willen vertellen. Het kan dus zomaar zijn dat beide bovenstaande projecten uiteindelijk uitgroeien naar games, maar ook niet.