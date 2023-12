Final Fantasy VII: Ever Crisis kwam afgelopen september uit voor iOS en Android. Aan het eind van dezelfde maand liet Square Enix laten weten dat er ook een pc-versie aan zit te komen. Nu weten we wanneer die versie zal verschijnen, en lang duurt het niet meer.

Square Enix gaf tijdens de aankondiging van de pc-versie van Final Fantasy VII: Ever Crisis aan, dat deze toen in ontwikkeling was gegaan. Dit deed vermoeden dat men net aan deze versie was begonnen en dat de release dus nog ver weg was.

Dit blijkt niet het geval te zijn, want de free-to-play titel zal vanaf 7 december 2023 te spelen zijn op pc.