Sony PlayStation startte vorig jaar een actie met Horizon: Forbidden West, waar als gamers een bepaalde Trophy ontgrendelden, Sony een boom zou planten in ontboste gebieden in de Verenigde Staten. Nu heeft Sony een update gegeven over hoeveel bomen er ondertussen al geplant zijn.

De desbetreffende Trophy die moest worden vrijgespeeld in Horizon: Forbidden West, was eenvoudig te halen als je het verhaal volgde. Het aantal gamers die dit lukte was dan ook groot. Samen met andere acties van Sony PlayStation om bomen te planten, heeft dit er voor gezorgd dat er al rond de 600.000 bomen zijn geplant.

Sony PlayStation is echter niet het enige gamebedrijf dat voor meer bomen heeft gezorgd. Als je al deze bedrijven en weer hun acties bij elkaar zet, dan zijn er al 2,5 miljoen bomen geplant.

Er is via een video ook meer informatie gegeven over deze actie van Sony PlayStation en die check je hieronder.