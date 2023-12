Sinds kort kan je een nieuw model van de PlayStation 5 kopen, die kleiner is dan het origineel. Het ziet er echter naar uit dat sommige mensen zelfs deze versie nog te groot vinden, want een modder heeft de taak op zich genomen om een ‘PS5 Tiny’ te maken.

Het YouTube-kanaal Not From Concentrate heeft een video online gezet, waarin te zien is hoe zij een zeer compacte PlayStation 5 hebben gemaakt. De kleine console ondersteunt alleen geen fysieke media, dus hebben zo ook een externe disc-drive gemaakt.

Hoe de ‘PS5 Tiny’ eruitziet kan je in de onderstaande video checken.