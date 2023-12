Aanstaande dinsdag zal Rockstar Games de eerste trailer van Grand Theft Auto VI aan de wereld laten zien, maar voor het zover is, is er al het een en ander gelekt. Zo gaat er een zeer korte clip van de speelwereld rond op sociale media, die hier teruggevonden kan worden.

De beelden zijn opgenomen en gelekt door een vriend van de zoon van Aaron Garbut. Garbut is mede-studiohoofd bij Rockstar North, al is niet bevestigd dat het lek ook echt via hem is ontstaan. Ook de echtheid van de beelden is niet bevestigd.

Desalniettemin zijn mensen op het web al aan het speuren geweest en hebben de korte clip vergeleken met de gelekte video’s van vorig jaar, waarin wat overeenkomsten te zien zijn. Dit suggereert dat de beelden echt zijn, al is het wat moeilijk te bepalen door de kwaliteit van de footage.

De persoon die de beelden heeft gelekt, heeft ook nog wat details gedeeld. Zo zou de wereld twee keer groter zijn dan Los Santos en uit drie grote steden bestaan. Verder zul je in de wereld nog vier kleinere steden treffen met ongeveer in het midden van de map een groot meer.

De gebouwen die in de game te vinden zijn, zijn grotendeels te betreden: ongeveer 70%. Als laatste geeft de leaker aan dat de game in de herfst van 2024 moet uitkomen. Niks van de nieuwe informatie is geverifieerd, maar of het klopt zullen we over twee dagen ontdekken.