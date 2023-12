Alan Wake II is een onvervalste topgame, een spel dat op creatief vlak erg hoge toppen scheert en ook nog eens bijzonder leuk is om te spelen. Sommige dingen ontbraken echter nog in de versie die op de releasedatum met het grote publiek werd gedeeld. Zo blonk een New Game+ modus tot dusver uit door zijn afwezigheid.

Daar komt echter binnenkort verandering in. Het officiële Twitteraccount van ontwikkelaar Remedy Entertainment heeft namelijk geteasd dat de toevoeging van de fel begeerde modus wel eens om de hoek zou kunnen liggen. Is het mogelijk dat de release samen zal vallen – of aangekondigd worden – op de aanstormende Game Awards?

De nabije toekomst zal het uitwijzen. The Game Awards vinden dit jaar plaats in de nacht van 7 op 8 december.