Sinds de productietekorten omtrent PlayStation 5 componenten zijn opgelost, gaat de console als een sneltrein. Om de drie maanden meldt Sony met trots dat de verkopen weer met miljoenen units zijn toegenomen en het ziet er niet naar uit dat de snelheid in verkopen snel zal afnemen.

Volgens een nieuw rapport van Finbold.com gaat het zo snel met de PlayStation 5 dat er gemiddeld per dag meer dan 40.000 units worden verkocht. Dit betekent dat er ongeveer 1.700 units per uur verkocht worden, wereldwijd. Sinds oktober worden er gemiddeld 1.238.109 consoles per maand verkocht.

De absolute piek was de maand maart dit jaar, toen de console 1.898.817 keer over de toonbank ging en het ‘dieptepunt’ was april met 1.221.162 verkopen. Wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de verkopen zijn meerdere momenten met korting dit jaar, wat mensen nog sneller over de streep trekt.

Hoewel we geen officiële cijfers van Microsoft hebben, zou de PlayStation 5 in bepaalde gedeeltes van Europa zeven keer meer verkopen dan de Xbox consoles, wat een gigantisch verschil is.