Buiten dat games van Microsoft zelf day one op Game Pass verschijnen, zijn ook sommige titels van third-party ontwikkelaars op releasedatum via de digitale service te spelen. Voor volgend jaar zijn er twee nieuwe games aangekondigd die vanaf dag één via Game Pass beschikbaar zijn.

De titels waar het om gaat zijn Botany Manor en Turnip Boy Robs a Bank. In de eerstgenoemde game kan je uitvinden of je groene vingers hebt en de tweede titel is een avonturengame, waarin je als Turnip Boy het slechte pad op gaat.

Turnip Boy Robs a Bank zal vanaf 18 januari 2024 te spelen zijn, Botany Manor staat gepland voor de lente. Beide titels kan je in de onderstaande video’s bekijken.