De laatste game van Arkane Studios – Redfall – wist niet goed in de smaak te vallen, dus het is logisch dat de ontwikkelaar zich met hun volgende titel probeert te revancheren. Met welke game dit zal moeten gebeuren krijgen we wellicht deze week al te horen.

Leaker Nate the Hate liet in zijn podcast weten dat de volgende titel van Arkane Studios tijdens The Game Awards zal worden onthuld. Welke titel dit zal worden wist hij niet te vertellen, daarvoor moeten we nog even geduld hebben.

Aangezien Redfall werd gemaakt door Arkane Austin, zal het gaan om een nieuw project van de Franse tak van de ontwikkelaar, Arkane Lyon. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor Dishonored, Deathloop en Prey.