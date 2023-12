In april kwam er een video naar buiten van de ‘body cam shooter’ Unrecorded dat er zo realistisch uitzag dat men zich afvroeg of het wel een echte game is. De ontwikkelaar kwam iets later met het bericht dat het echt een game betreft en nadien werd het stil.

Uit het niets heeft Alexandre Spindler van ontwikkelaar DRAMA een nieuwe, korte clip gedeeld. Het is wat willekeurig gemonteerd, maar het toont eens te meer aan dat het er levensecht uitziet. Heel lang is de clip niet, maar check het hieronder zeker even.

Unrecorded is momenteel in ontwikkeling voor de pc. Wanneer de game uitkomt is niet bekend.