Begin september werd bekendgemaakt dat Alone in the Dark werd uitgesteld naar begin volgend jaar. Uitgever THQ Nordic vond het beter om de game op een ander moment uit te brengen dan in oktober, de maand die bol stond van de vele releases. Maar ook de beoogde releasedatum van 16 januari 2024 is niet langer correct.

De uitgever heeft de game opnieuw uitgesteld, nu naar 20 maart. Hiermee probeert men crunch te voorkomen rond de feestdagen, wat op zich een valide reden is. Hieronder hetgeen THQ Nordic precies zei over het uitstel van de game:

“The year is coming to an end, and the Christmas Holidays are upon us. However, until today, it didn’t seem that way for Pieces Interactive, the team developing our upcoming survival-horror game, Alone in the Dark. With our initially planned release date in January 2024, the Christmas season would have been filled with stress and anything but a jolly time for them.”