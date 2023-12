Wereldwijd heeft Microsoft groen licht gekregen om Activision Blizzard over te nemen, nadat het eerder met wat hindernissen te maken had. Zo was de Britse CMA niet gerust over de cloud activiteiten van Microsoft na de overname, waarna de software gigant een deal met Ubisoft sloot om aan de bezwaren tegemoet te komen. Nadien keurde de CMA de overname goed.

De Amerikaanse FTC blokkeerde de overname ook, wat tot een zaak heeft geleid. Daarin veegde de rechter de argumenten van de FTC van tafel, wat de weg vrijmaakte voor de overname die toen al geruime tijd bezig was. Sterker nog, naar de buitenwereld is Activision Blizzard sinds 13 oktober officieel eigendom van Microsoft, al zal er achter de schermen nog veel aan gewerkt worden.

De FTC kondigde al aan dat ze het hier niet bij zouden laten zitten en dat zetten ze door. Volgens een nieuw bericht van Reuters heeft de FTC nu daadwerkelijk de stappen gezet in het beroep. Zo was er eerder deze week een zitting, waar de advocaat van de FTC stelde dat de deal anti competitief is.

Microsoft heeft met de overname de mogelijkheid om Activision games bij non-Xbox platformen vandaan te houden, zo stelt de FTC advocaat. Dit zou Microsoft ook met games van Bethesda hebben gedaan en dat is niet goed voor de markt. Hierop reageerde de advocaat van Microsoft door te zeggen dat de zaak zwak is en dat het bewijs niet slechts klein kan zijn.

De strijd is dus nog niet gestreden en zal nog wel even duren. Reuters raadpleegde ook twee specialisten en die stelden beiden dat het beroep van de FTC een kleine kans van slagen heeft. Hoewel dit dus nog voortduurt, is de overname min of meer rond en zo sappig als het eerder dit jaar was lijkt het nu niet te worden.