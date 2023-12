De voormalig creative director van Ghostwire Tokyo, Ikumi Nakamura, verscheen tijdens The Game Awards even kort op het podium om daar haar nieuwe game aan te kondigen: Kemuri. Haar nieuwe studio Unseen werkt al even aan deze titel, die draait om het jagen op spoken in een stedelijke omgeving.

De spoken in kwestie, yokai, begeven zich tussen de gewone mensen en het is aan jou om een Yokai Hunter te worden en met je Fox Window de mysteries van de stad te ontrafelen om zo weer de balans in de wereld terug te brengen.

Je kunt de game alleen spelen, maar ook met vrienden. Jaag op yokai, verzamel hun krachten en ga nadien nog grotere uitdagingen aan. Dat is globaal wat de omschrijving van de game aangeeft en om daar een indruk van te krijgen check je de trailer hieronder.