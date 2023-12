De ontwikkelaar van GTFO, 10 Chambers, heeft vannacht tijdens The Game Awards een gloednieuwe titel aangekondigd: Den of Wolves. Het betreft hier een game die draait om allerlei soorten overvallen/aanvallen plegen, wat eventueel in coöp kan.

De game heeft als setting een techno-thriller toekomst en de missies bestaan uit spionage, sabotage en huurmoorden. Veel meer details zijn nog niet bekend en ook de eerste trailer geeft nog niet al te veel informatie prijs.