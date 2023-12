Hoewel Square Enix voor de release van Final Fantasy XVI aangaf dat er geen downloadbare content zou verschijnen voor Final Fantasy XVI, kwamen ze daar na de release op terug. De vraag vanuit de community was erg groot en daar heeft Square Enix gehoor aan gegeven.

Het goede nieuws is dat tijdens The Game Awards Echoes of the Fallen en The Rising Tide aangekondigd werden. Die laatste uitbreiding verschijnt in de lente van 2024, de eerste is gelijk ook maar uitgebracht. Op moment van schrijven is de content nog niet in de PlayStation Store te vinden, maar dat zal vast niet lang duren.