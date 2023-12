Sony heeft verschillende games nu naar series of films omgetoverd en dat doen ze zeker niet onverdienstelijk. Zo was de Uncharted-film prima, The Last of Us op HBO was voortreffelijk en ook Twisted Metal was meer dan vermakelijk. Geen enkele reden dus om niet aan een nieuw seizoen te gaan werken.

Inmiddels is een tweede Twisted Metal seizoen aangekondigd. Dat is ook gelijk het nieuws, want er werden verder geen aanvullende details gedeeld. Het kan dus nog wel even duren vooraleer het tweede seizoen gelanceerd wordt, gezien veel in Hollywood vertraging heeft opgelopen door de stakingen eerder dit jaar.

Zodra er meer nieuws over het tweede Twisted Metal seizoen bekend is, lees je het hier.