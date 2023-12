Of je nu een fan bent van de Uncharted-film of niet, het actievehikel deed het best goed aan de kassa en dus kan een vervolg niet uitblijven. Al blijft dat vervolg vooralsnog hypothetisch, aangezien Sony de film tot dusver niet officieel heeft aangekondigd. Als we acteur Mark Wahlberg – die Sully speelt in de eerste Uncharted – mogen geloven, is dit echter slechts een kwestie van tijd. In een interview met The Direct gaf de man namelijk aan dat er momenteel aan het script van Uncharted 2 gewerkt wordt.

“I’ve heard lots of different ideas. I know somebody’s written a script, and they’re still working on it, and it would consist of having the moustache the whole entire time. Which completely makes sense; obviously, in that final scene, I have the moustache.”

Fans zullen blij zijn om te vernemen dat Wahlberg dit keer de hele speelduur lang de iconische snor van Sully zal hebben. Het ontbreken van dit staaltje gezichtsbeharing gedurende het grootste deel van de vorige film was immers een bron van controverse onder de fans. We zijn benieuwd of de rest van het vervolg erin zal slagen om het bronmateriaal eer aan te doen. Ikzelf hoop alvast dat de epische soundtrack uit de videogames dit keer wél in alle glorie zijn opwachting zal maken. Fingers crossed.