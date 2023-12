Sony heeft recent een nieuw model van de PlayStation 5 gelanceerd die qua specificaties min of meer gelijk is aan het oorspronkelijke model. Met de verwijderbare disc drive is de console ook vrij uniek en dit kwam allemaal overeen met eerdere geruchten. Een ander gerucht dat rondging is het bestaan van een PlayStation 5 Pro.

Die console zou de mid-gen upgrade moeten zijn en mogelijk eind volgend jaar al moeten verschijnen. Hoewel Sony er officieel nog niets over gemeld heeft, zijn nu wel de eerste specificaties gelekt. De nieuwe informatie is op ResetEra geplaatst en vind je hieronder op een rijtje:

Viola is fabbed on TSMC N4P.

GFX1115

Viola’s CPU is maintaining the zen2 architecture found in the existing PS5 for compatibility, but the frequency will once again be dynamic with a peak of 4.4GHz. 64 KB of L1 cache per core, 512 KB of L2 cache per core, and 8 MB of L3 shared (4 MB per CCX).

Viola’s die is 30WGPs when fully enabled, but it will only have 28WGPs (56 CUs) enabled for the silicon in retail PS5 Pro units.

Trinity is the culmination of three key technologies. Fast storage (hardware accelerated compression and decompression, already an existing key PS5 technology), accelerated ray tracing, and upscaling.

Architecture is RDNA3, but it’s taking ray tracing improvements from RDNA4. BVH traversal will be handled by dedicated RT hardware rather than fully relying on the shaders. It will also include thread reordering to reduce data and execution divergence, something akin to Ada Lovelace SER and Intel Arc’s TSU.

3584 shaders, 224 TMUs, and 96 ROPs.

16GB of 18 gbps GDDR6. 256-bit memory bus with 576 GB/s memory bandwidth.

The GPU frequency target is 2.0 GHz. This lands the dual-issue TFLOPs in the range of 28.67 TFLOPs peak (224 (TMUs) * 2 (operations, dual issue) * 2 (core clock)). 14.33 TFLOPs if we ignore the dual-issue factor.

50-60% rasterization uplift over Oberon and Oberon Plus, over twice the raw RT performance.

XDNA2 NPU will be featured for the purpose of accelerating Sony’s bespoke temporal machine learning upscaling technique. This will be one of the core focuses of the PS5 Pro, like we saw with checkboard rendering for the PS4 Pro. Temporally stable upscaled 4K output at higher than 30 FPS is the goal.

Insider Tom Henderson – die het tot dusver bij het rechte eind had met zijn informatie – werd gevraagd of dit klopt. Hij zegt dat hij niet kan reageren op informatie die hij niet zelf heeft kunnen verifiëren, maar geeft hierbij wel aan dat de daadwerkelijke specificaties in de komende weken gelekt zullen worden.

Sony heeft deze verwachting zelf, omdat in de komende weken de PlayStation 5 Pro dev kits naar ontwikkelaars gestuurd zullen worden. Indien dit klopt, dan zal het niet lang duren voor we meer concrete informatie krijgen. Voor nu is het als gewoonlijk met een korreltje zout nemen.