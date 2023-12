SEGA maakte tijdens The Game Awards 2023 bekend dat zij bezig zijn om een aantal klassiekers terug te brengen. Een van de franchises die daar onder valt is Jet Set Radio. Voor de nieuwe game is er extra versterking gevraagd.

Het ziet er naar uit dat SEGA met de nieuwe games van oude franchises niet de originele insteek uit het oog wil verliezen. De originele makers van Jet Set Radio werken namelijk mee aan de nieuwe titel, zo heeft SEGA of America co-COO Shuji Utsumi laten weten tegenover The Washington Post.

“The concept of games like Jet Set Radio is advanced. The original creators are involved again, and its time is now. It’s a good time where people can appreciate all kinds of concepts.”