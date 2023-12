Het is al even bekend dat Ubisoft bezig is met een nieuwe Might & Magic-game, maar verdere details waren tot op heden niet gegeven. Waarschijnlijk is nu ook de naam bekend, al is het niet officieel door de uitgever bevestigd.

Begin vorig jaar werd er een vacature gespot bij Ubisoft Shanghai. De ontwikkelaar zocht toen iemand die zich bezig zou gaan houden met marketing voor een nieuwe Might & Magic-game. X- gebruiker Kurakasis heeft nu geconstateerd dat Ubisoft twee domeinnamen heeft geregistreerd, namelijk en

De kans is dus groot dat de naam van de nieuwe Ubisoft Shanghai game Might & Magic: Fates zal zijn. Het laatste deel dat uitkwam dateert alweer van 2014. Toen kwam Might & Magic X: Legacy uit voor de pc en Mac.