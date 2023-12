Een ransomware groep zou documenten hebben buitgemaakt bij een hack van Insomniac Games en zij dreigen dit nu online te zetten als de ontwikkelaar niet met geld over de brug komt. Hoe dat gaat aflopen is afwachten, maar van alle gestolen documenten is inmiddels het één en ander op het web beland.

Uit deze informatie blijkt dat Insomniac Games mogelijk werkt aan drie onaangekondigde projecten: RCE, SM3 en Spider-Verse. Het is bekend dat de ontwikkelaar bezig is met een multiplayer project, wat dus mogelijk het Spider-Verse gebeuren is. Ook kan het hier gaan om extra content voor Marvel’s Spider-Man 2.

SM3 staat ongetwijfeld voor Spider-Man 3, wat een no-brainer is na het immense succes van de vorige delen. Waar RCE voor staat is niet helemaal duidelijk, al doet iemand met ‘Resistance Collection Enhanced’ op Reddit een leuke suggestie.

Gezien het gelekte informatie betreft zonder specifieke context, is het afwachten of het überhaupt klopt. Indien zo, dan zal de officiële aankondiging nog wel even op zich laten wachten.