Met de onthulling van Grand Theft Auto VI hebben we natuurlijk de nodige bewegende beelden gezien. Ook heeft Rockstar Games artwork vrijgegeven wat een beetje dient als uithangbord voor de game.

Deze afbeelding heeft iedereen inmiddels wel gezien, maar het lijkt iets meer te bevatten dan in eerste instantie te zien is. Door in te zoomen op één van de ramen rechts, komt er een vage plattegrond naar voren.

Met wat Photoshop skills is die afbeelding ‘duidelijker’ gemaakt, waarmee men denkt dat ze de wereldkaart van de game al hebben gevonden. Je ziet de video hieronder, waarin ook een afbeelding van de map gebruikt wordt die is samengesteld op basis van het grote lek vorig jaar.

Die toont best wel wat overeenkomsten, waardoor we enige indicatie krijgen van de speelwereld. Of het daadwerkelijk de map is, dat is natuurlijk afwachten.

There is a lot of speculation that the official GTA 6 Artwork has the official map within it.

So I decided to take the matter in my own hands

Here's a direct view and color correction to make the supposed map more visible and a comparison between the mapping project that was… pic.twitter.com/1Tda8rCGf1

— NikTek (@NikTekOfficial) December 16, 2023