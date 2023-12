De feestdagen komen eraan, een tijd van saamhorigheid en cadeaus geven. Microsoft ziet dit net wat anders dan de meeste mensen. In deze periode worden er meestal dingen gegeven, maar het Amerikaanse bedrijf haalt nog even twee games weg uit Xbox Game Pass.

Afijn, het zal ongetwijfeld te maken hebben met het verlopen van de deals rondom beschikbaarheid en de twee games waar het om gaat zijn Monster Train en Naraka Bladepoint – Deluxe Edition. Dit zijn niet de meest bekende titels, maar ze wisten toch goed te scoren bij de pers.

Je hebt tot 30 december om deze games via Game Pass te checken, want op 31 december zullen ze worden weggehaald uit de digitale service van Microsoft. Overigens is Naraka Bladepoint free-to-play, dus je kan deze game gewoon blijven spelen maar dan zonder de perks van de Deluxe Edition.