Als je Suicide Squad: Kill the Justice League digitaal reserveert voor de PlayStation 5, dan krijg je daar als beloning wat digitale goodies bij. Dit komt in de vorm van nieuwe outfits en hoe deze eruitzien wordt getoond in een nieuwe video.

Het was al bekend dat als je de digitale versie van Rocksteady Studios’ nieuwste game voor welk platform dan ook reserveert, je de ‘Classic outfits’ ontvangt voor de verschillende personages van het team. PlayStation 5-bezitters krijgen daar ook nog eens de ‘Rogue outfits’ bij.

Check het hieronder om een indruk te krijgen.