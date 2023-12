Call of Duty: Modern Warfare 3 werd naar verluidt in 16 maanden gemaakt en is ook de slechtst beoordeelde game in de franchise tot op heden, afgezien van de PlayStation Vita game. Dit is deels te danken aan het feit dat Sledgehammer Games en Activision het zich wat gemakkelijk hebben gemaakt en veel content hebben gerecycled.

Hoe goed de game het uiteindelijk heeft gedaan is (nog) niet bekend, maar volgens bronnen van Insider Gaming heeft de titel uitstekend verkocht. Dit heeft er ook toe geleid dat Sledgehammer Games al bezig is met de volgende Modern Warfare-game. Of dit een directe, nieuwe opvolger is of weer een ‘premium release’, is niet bekend.

“Despite the game’s apparent shortcomings though, it’s been said that the game did tremendously well, with Infinity Ward already well into development on its next Modern Warfare game.”

Gezien er geruchten gaan dat het deel van 2024 Black Ops Gulf War is en het deel van 2025 een opvolger van Black Ops 2, zou dat impliceren dat deze nieuwe Modern Warfare-game pas voor 2026 gepland staat. Verdere details zijn nog niet bekend, maar die lekken vroeg of laat wel.