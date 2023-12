Begin deze maand liet Phil Spencer vol trots weten dat Starfield al door meer dan 12 miljoen gamers was gespeeld. We zijn nog geen maand verder en dit aantal is alweer gegroeid.

Bethesda Game Studios heeft bekendgemaakt dat de teller van het aantal spelers dat Starfield heeft gespeeld de 13 miljoen is gepasseerd. Deze gamers hebben gemiddeld 40 uur in de game gestopt en zijn samen 26 miljoen uur bezig geweest met het (uit)bouwen van hun schepen.

Wat Starfield spelers nog meer hebben gedaan in de game kan je op de infographic hieronder zien.