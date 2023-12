Ontwikkelaar First Contact Entertainment heeft aangekondigd dat ze de deuren helaas moeten sluiten. Deze ontwikkelaar is vooral bekend van Firewall Zero Hour voor PlayStation VR en het zeer matige Firewall Ultra voor PlayStation VR2.

De studio heeft verder nog de game Solaris Offworld Combat gemaakt, al is dat een wat minder bekende titel. De studio bestaat 8 jaar, maar daar komt dus helaas een einde aan.

In de aankondiging stelt First Contact Entertainment dat het gebrek aan ondersteuning voor virtual reality vanuit de industrie zijn tol eist met als gevolg dat ze ermee ophouden.

“After almost eight years of working with the most amazing team I’ve ever have the pleasure of being part of, I’m sad to announce that we will be closing our company First Contact Entertainment by the end of the year. The lack of support for virtual reality within the industry has eventually taken its toll. As a AAA virtual reality game developer, we are just not able to justify the expense needed gouging forward. We are a team of fearless innovators willing to push new technologies to its limits. I am extremely proud of the team and grateful to our investors, our partners, and of course our community of dedicated and passionate players. It’s been a wild ride. Thank you!”