Met de feestdagen in aantocht is het altijd interessant om verkoopplatformen in de gaten te houden voor mooie deals. Zo is er een grote sale in de PlayStation en Xbox Store gaande en ook in de Nintendo eShop kun je games met korting scoren.

Als je een pc-gamer bent, dan is het natuurlijk erg interessant om Steam in de gaten te houden. De Winter Sale is inmiddels van start gegaan en deze sale duurt tot en met 4 januari 19:00 uur, en bestaat uit meer dan 1.000 deals.

Dat is overigens niet de enige sale op pc, ook de Epic Games Store heeft een reeks van aanbiedingen. Daar duurt de zogeheten Holiday Sale tot en met 10 januari 17:00 uur.

Je kan de Steam Winter Sale hier en de Epic Games Store Holiday Sale hier vinden.