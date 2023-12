Je kan het wellicht vergeten zijn, maar het was de bedoeling dat er dit jaar nog een PlayStation 5-exclusive zou verschijnen, namelijk Stellar Blade. Het zal je vast niet verrassen, maar dat gaat niet meer gebeuren.

Het is niet de eerste keer dat Stellar Blade in het nieuws komt, doordat eerder gegeven informatie werd geüpdatet. Het spel werd namelijk in 2019 aangekondigd als Project Eve en zou uitkomen voor de PlayStation 4. Eind 2022 werd het spel omgedoopt tot Stellar Blade en werd aangekondigd dat het voor de PlayStation 5 zou verschijnen.

De planning was om de actie-RPG in 2023 op de markt te brengen, maar op het laatste moment is duidelijk geworden dat Stellar Blade in 2024 zal verschijnen. Het spel is namelijk opgedoken op het PlayStation Blog, dat een lijst heeft vrijgegeven van titels die in 2024 uitkomen. Heel verrassend is dit natuurlijk niet, aangezien 2024 al op de deur klopt.