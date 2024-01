Shigeru Miyamoto is een levende legende, maar de bedenker van onder andere Mario en The Legend of Zelda heeft natuurlijk niet het eeuwige leven. De beste man is al 71 jaar oud, dus lijkt zijn pensioen toch wel aanstaande te zijn. Miyamoto denkt daar echter anders over.

The Guardian heeft in een interview met de video game designer van Nintendo gevraagd wanneer hij denkt met pensioen te gaan. Miyamoto liet hierop weten dat hij daar niet over nadenkt en wat hij dan zou gaan doen. Hij denkt er wel over na wie hem moet opvolgen op de dag dat hij letterlijk omvalt.

“More so than retiring, I’m thinking about the day I fall over. In this day and age you have to think about things in a five-year timespan, so I do think about who I can pass things on to, in case something does happen.”

Miyamoto heeft er geen problemen mee om als de tijd daar is alles over te geven aan iemand anders. Veel creaties van hem zijn ondertussen opgepakt door andere mensen en dat heeft tot mooie nieuwe creaties geleid. De bedenker van Mario heeft ook niet meer het idee dat zijn creaties alleen van hem zijn.