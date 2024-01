In de afgelopen paar jaar hebben we meerdere verfilmingen voorbij zien komen die uiterst succesvol waren. Degene die er met kop en schouders bovenuit steekt is toch wel de Super Mario Bros. Movie, die enorm veel opbracht.

Een toch wel iconisch onderdeel van de film is Jack Black, die de rol van Bowser speelt en het bekende nummer ‘Peaches’ zong. Eerder leende Jack Black zijn stem aan Claptrap in de aankomende Borderlands-film, die in augustus verschijnt. Het lijkt erop dat de acteur nu opnieuw betrokken zal zijn bij de verfilming van een game.

Volgens de bekende Hollywood website Deadline zou Jack Black namelijk de rol van Steve gaan vertolken in de Minecraft live-action film. Deze film staat voor nu gepland voor het voorjaar van 2025. Het is nog niet bekend waar het verhaal in de Minecraft-film precies over gaat.