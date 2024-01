Sony is een paar jaar terug een nieuwe weg ingeslagen en brengt veel PlayStation franchises naar het witte doek of streamingdiensten. Zo hebben we inmiddels films van Uncharted en Gran Turismo gehad. Daarnaast hebben we kunnen genieten van The Last of Us en Twisted Metal.

Hier zal het zeker niet bij gaan blijven, want ook God of War en Horizon zullen omgetoverd worden naar tv-series. Tijdens de CES 2024 heeft Sony aangekondigd dat het schrijven van beide series inmiddels is begonnen, dus er zit vooruitgang in de projecten. Veel meer nieuwe details werden niet gemeld.

Dit suggereert dat het zeker nog een jaar zal duren voordat we God of War op Amazon Prime te zien zullen krijgen en Horizon op Netflix, wat de streamingdiensten zijn waarop de series beschikbaar zullen komen.

Wat betreft de mensen achter de God of War serie, eerder werd al gemeld dat Rafe Judkins de showrunner is. Hij is bekend van The Wheel of Time. Voor het schrijven zijn Mark Fergus (The Expanse) en Hawk Ostby aangetrokken. Cory Barlog zal executive producer zijn.