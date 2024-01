Met nog iets meer dan twee maanden te gaan voordat Dragon’s Dogma II in de schappen verschijnt, krijgen we meer en meer te zien. Zo werd afgelopen week maar liefst 18 minuten aan gameplay getoond. Hierin zagen we veel diverse aspecten van de game, waaronder de verschillende Vocations – classes – waar je uit kan kiezen.

In de nieuwe video van IGN staat één van de classes centraal, namelijk de Trickster. Deze kent een unieke speelstijl dankzij de klonen die hij of zij kan maken, die volledig uit rook bestaan. Deze illusies zorgen er weer voor dat vijanden verward raken of elkaar zelfs aanvallen.

Met de video hieronder krijg je een duidelijke indruk van de Trickster en de vele ‘letterlijke’ rookgordijnen die deze klasse maakt.