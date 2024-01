De PlayStation 5 Slim is sinds eind vorig jaar verkrijgbaar en dient als opvolger van de oorspronkelijke PlayStation 5. Het Slim-model is natuurlijk wat kleiner, wat zuiniger en komt met een optionele disc drive. Het nieuwe model is nog geen twee maanden verkrijgbaar en Sony heeft al wat alternatieve kleuren voor de faceplates getoond op de CES 2024.

Op de Sony booth waren drie kleuren faceplates te zien, zoals gedeeld door The Verge, namelijk Cobalt Blue, Sterling Silver en Volcanic Red. Elke kleur gaat over de toonbank voor een prijs van $54,99. Wat de prijs in euro’s zal zijn, is nog onduidelijk en ook is een releasedatum nog niet bekend.

Een verschil met de faceplates van de normale PlayStation 5 is dat deze volledig mat zijn en dus geen glans hebben. Er wordt ook gewerkt aan een zwarte faceplate, maar deze werd tijdens de beurs niet getoond. Hieronder kan je nog wat andere foto’s van de nieuwe kleuren faceplates vinden.