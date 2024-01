Na verschillende rollen die voor The Last of Us zijn gecast afgelopen week, nu een nieuwtje met betrekking tot het vierde seizoen van The Witcher. Deze Netflix serie zal het helaas zonder Henry Cavill moeten doen, zijn plaats wordt nu ingenomen door Liam Hemsworth. Of hij net zo’n goede Geralt is moet nog blijken.

Een andere nieuwe naam voor de tv-serie is (voor vast velen) een oude bekende: Laurence Fishburne. Hij is bekend van zijn rol als Morpheus in The Matrix, alsook optredens in Mission Impossible en John Wick. In The Witcher speelt hij de rol van Regis. Dit personage wordt omschreven als een ‘wereldwijze barbier-chirurg met een mysterieus verleden’.

Hieronder een omschrijving van het vierde seizoen: