Het ziet ernaar uit dat Skull and Bones volgende maand, na een uitermate lang en getroebleerd ontwikkelingsproces, eindelijk gaat uitkomen. Zoals tegenwoordig de gewoonte is, krijgt de game naast de gewone versie ook een premium editie, die in de onderstaande trailer trots zijn extra’s op een rijtje zet. Zeker even het bekijken waard.

Wat heeft de premium editie van Skull and Bones dan zoal te bieden? Wel, je krijgt onder andere twee extra missies voorgeschoteld, samen met een exclusieve kapiteinsoutfit en bijpassende cosmetica voor je schip. Een digitale soundtrack én artbook, alsook de optie om de game drie dagen vóór release reeds te spelen, maken het lijstje compleet.