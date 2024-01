Later deze week keert Tekken dan eindelijk terug met het nieuwste deel in de franchise. Tekken 8 ziet er veelbelovend uit, al waren er de voorbije weken (bij het spelen van de demo) wel wat zorgen. Er zou namelijk een bepaalde filter in het spel zitten (bedoeld voor kleurenblinde mensen) die een stuk gevaarlijker is dan gedacht.

PC Gamer rapporteerde dat verschillende spelers aangaven dat de filter in kwestie zo snel mogelijk uit het spel gehaald moet worden. James Berg van het Xbox accessibility team zei dat de kleurencombinaties voor migraines zorgen en accessibility specialst Ian Hamilton spreekt zelfs van mogelijke hospitalisaties indien je te lang naar de filter kijkt… jakkes!

Gelukkig heeft regisseur Katsuhiro Harada aangegeven dat deze filter in kwestie herwerkt zal worden en dat je dus zonder (kop)zorgen Tekken 8 zal kunnen spelen. De game verschijnt op 26 januari.

“Many people have been talking about the accessibility features in the demo for Tekken 8. Actually, that was just a work in progress, so we’ve actually tweaked that quite a bit to try to address some of the issues and to make sure that it works better for a wider variety of people. So that’s another thing that we’re updating for the retail game, but also we’re going to update the demo to reflect that as well.”