Skaten, een populair tijdverdrijf dat in gaming zijn hoogtijdagen kende met de Tony Hawk’s Pro Skate franchise. EA werkt inmiddels al een lange tijd aan een nieuwe Skate, maar echt veel meer wordt er niet met deze extreme sport gedaan. Maar zie hier: Helskate, een nieuwe game gemaakt door ontwikkelaar Phantom Coast.

Het betreft een roguelite skateboarding-actie game, die al even in ontwikkeling is. Het kent ook een Nederlands tintje, want de eigenaar van de ontwikkelaar is Jordi van den Bussche, beter bekend als YouTuber Kwebbelkop. Afijn, Helskate heeft vandaag een demo gekregen die op Steam te vinden is en een aantal levels bevat.

Op 15 februari zal Helskate in early access gaan en die versie bevat de eerste drie werelden van de game. Op basis van de feedback die men krijgt, wil de ontwikkelaar het komende jaar nieuwe levels, trucjes, combo’s, wapens en vijanden aan de game toevoegen. Het verhaal van de game wordt later met versie 1.0 toegevoegd.

Hieronder een trailer van Helskate en een algemene omschrijving.