Het jaar 2024 is pas net begonnen, maar voor velen niet op een goede manier. Gisteren heb je kunnen lezen dat Microsoft bijna 2.000 man op straat zet bij Activision Blizzard, Bethesda en Xbox. Dat is lang niet het enige, want er komen meer berichten naar buiten over ontslagen.

Zo werden recent nog ruim 500 man bij Riot Games ontslagen, verkeert de ontwikkelaar Piranha Bytes in slecht weer, is Embracer Group aan het reorganiseren en ga zo maar door. De laatste updates komen uit verschillende studio’s.

De ontwikkelaar van Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, Black Forest Games, zou 50% van z’n personeelsbestand hebben ontslagen eerder deze week. De Poolse ontwikkelaar People Can Fly zet tegen de 30 mensen op straat omdat Square Enix – de uitgever van hun nieuwe game – in budgetten snijdt.

Recent werden er ook mensen op straat gezet bij CI Games en verschillende andere Embracer Group ontwikkelaars hebben reeds met ontslagen te maken gehad. Daarbij zagen we vorig jaar ook al veel mensen ontslagen worden. Bungie sneed in het personeel, Free Radical werd gesloten, enzovoort.

Via deze website wordt gevolgd hoeveel ontslagen er zijn gevallen. Op dit moment ligt het aantal in 2024 al boven de 5.000 man en dan is de eerste maand nog niet eens voorbij.