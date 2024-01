The Finals is nog geen twee maanden uit en weet sinds de release veel spelers te entertainen. Zo werd ongeveer 3 weken na release al een spelersaantal van meer dan 10 miljoen bereikt en dat is zeker indrukwekkend te noemen. Net als bij andere shooters moet de balans van wapens en dergelijke goed in de gaten worden gehouden met eventueel aanpassingen tot gevolg.

Die balans wordt nu weer wat aangepast. Update 1.5.5 is namelijk beschikbaar op alle platforms en komt met wat veranderingen. Zo zijn spelers minder lang onsterfelijk nadat zij worden herrezen of door defibrillators worden teruggebracht. Wie van pistolen houdt, kan zich verheugen op de nu wat sterkere .357 Revolver. Daarnaast wordt de Guardian Turret aangepast en heeft deze een kleinere levensbalk.

Hieronder kan je de patch notes vinden.