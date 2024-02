De remake van Resident Evil 4 was een onvervalste topgame en dat vertaalt zich naast sublieme scores van critici ook in waanzinnige verkoopcijfers. Capcom heeft laten optekenen dat de game op 31 december 2023 maar liefst 6,48 miljoen keer over de toonbank gegaan is.

Dat is 1,03 miljoen méér dan twee maanden eerder, toen de teller nog op (een eveneens niet te onderschatten) 5,45 miljoen stond, wat mede te danken zou zijn aan nieuwe updates en de toevoeging van PlayStation VR2 ondersteuning.

De Resident Evil franchise blijft het dus bijzonder goed doen. We zijn benieuwd wat de toekomst nog zal brengen voor de reeks. Mogen we eerst Resident Evil 9 verwelkomen? Of een remake van Resident Evil 5? Of toch maar Code Veronica? Wordt vervolgd.