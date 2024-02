Vorige week werden er bijna 2.000 mensen bij de gamingtak van Microsoft ontslagen. Uit latere berichten bleek dat naar verluidt de hele afdeling die verantwoordelijk is voor fysieke games is opgedoekt. Een teken aan de wand dat Microsoft nog meer op digitaal in gaat zetten, wat ze met de Xbox Series S eigenlijk al een beetje hebben ingezet.

Nu dik een week later een ander bericht, nu uit Europa. In de Microcast van GamesIndustry (via VGC) zegt host Christopher Dring dat hij van een grote uitgever heeft gehoord dat verschillende retailers in Europa gestopt zijn met het inkopen van games voor de Xbox. Xbox zou zo digitaal zijn, dat de vraag naar fysieke Xbox-games laag ligt.

Hierna geeft hij aan niet te weten welke retailers dit waren, maar zijn bron zou een persoon met een hogere functie bij een uitgever zijn. Met andere woorden: volgens Dring een betrouwbare bron.

“I was told by a major publisher, just before Christmas, that across Europe several retailers have started just not listing Xbox games anymore. So, they’ve just stopped stocking Xbox games. Xbox is such a digital console now that physical performance of Xbox games is really low.

I couldn’t find which retailers these are but it was a proper senior European publishing boss that said it to me.”