Final Fantasy VII Rebirth verschijnt eind deze maand en we gaan meer van de game zien op 7 februari net na middernacht in een nieuwe State of Play. Deze uitzending staat in tegenstelling tot de uitzending van afgelopen woensdag nu geheel in teken van deze titel, dus verwacht een hoop beelden en nieuwe informatie.

De kans is ook groot dat er een demo wordt uitgebracht. PlayStation Game Size laat namelijk weten dat ze in de back-end van de PlayStation Store bewijs voor een demo hebben gevonden. Sterker nog, spelers die de demo spelen zouden een ‘Kupo Charm – Survival Set’ ontvangen.

Hoewel de demo nog niet officieel bevestigd is, weten we dat Square Enix wel vaker demo’s van hun grote games uitbrengt. Ook nu een demo uitbrengen vlak na State of Play lijkt een logische zet, maar is nog even afwachten.