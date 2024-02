Enige tijd terug dook het gerucht op dat Microsoft kijkt naar een PlayStation 5 en Nintendo Switch release voor Hi-Fi Rush, de hit die vorig jaar uit het niets voor de Xbox Series X|S en pc verscheen. In de tussentijd zijn er meer hints opgedoken dat die game inderdaad naar andere platformen komt.

Op zich geen gekke keuze, gezien de game een jaar exclusief was voor het platform van Microsoft en ze op deze manier nog wat extra kunnen verdienen aan de titel. Kort hierna dook het bericht op dat ook Sea of Thieves mogelijk naar andere systemen komt en dat is wat opvallender, die game is immers al jaren oud.

Afgelopen weekend is de geruchtenmolen helemaal op gang gekomen en op basis van alle berichten hebben we nu een lijstje van titels die mogelijk hun weg naar onder andere de PlayStation 5 zullen vinden:

Hi-Fi Rush

Sea of Thieves

Indiana Jones and the Great Circle

Starfield

Gears of War

Senua’s Saga: Hellblade 2

Halo

Starfield zou na de release van de eerste grote uitbreiding op de PlayStation 5 uitkomen. De nieuwe Indiana Jones-game is bij release exclusief voor de Xbox Series X|S en pc, maar een port naar de PlayStation 5 wordt overwogen. Indien zo, dan zou de exclusiviteit mogelijk van relatief korte duur zijn. Andere geruchten, maar ook speculatie wijzen op de laatste drie titels uit het lijstje.

Het nieuwe avontuur van Senua naar de PlayStation 5 brengen zou geen gekke keuze zijn, gezien het eerste deel multiplatform uitkwam. Maar Halo en Gears of War, dat zijn twee IP’s die bij het DNA van Xbox horen. Toch gaan hier nu ook berichten over rond.

Volgende week zal Microsoft bekendmaken wat hun toekomstvisie voor Xbox is. Dit stond aanvankelijk voor het einde van de maand gepland, maar vanwege de toename in geruchten en leaks zou Microsoft dit naar volgende week hebben gehaald. Naar verwachting horen we dan of Microsoft inderdaad een groot gedeelte van hun titels naar andere systemen zal brengen.

Indien dat zo is, dan is dat nogal wat. Want wat betekent dat voor de industrie? Als Microsoft multiplatform gaat maakt dat de Xbox in bepaalde mate overbodig, al zegt insider Jez Corden dat Microsoft niet van plan is om hardware te laten vallen. We gaan het zien…